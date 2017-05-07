Генеральная репетиция парада Победы в Москве. Прямая трансляция

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В Москве в воскресенье утром проходит генеральная репетиция парада Победы.

В ней принимают участие более 10 тысяч военных. Также по Красной площади пройдут бронеавтомобили "Тигр-М" с боевыми модулями "Арбалет", противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1", бронеавтомобили "Тайфун-М" и "Тайфун-К", механизированную колонну боевые машины пехоты "Курганец-25" и БМП-3, танки Т-72Б3 и Т-14 "Армата", самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" и "Мста-С", ракетные комплексы "Искандер-М", тактические зенитные ракетные комплексы "Тор-М2У" и "Бук-М2", бронетранспортеры БТР-82а, БТР-МДМ и "Бумеранг", боевые машины десанта БМД-4М, зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Ярс".