Минобороны показало видеоролики с уникальными кадрами военных лет

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Минобороны России ко Дню Победы публикует на официальном сайте два видеоролика в рамках мультимедийного проекта о Великой Отечественной войне "Наша победа в объективе", сообщает ведомство в воскресенье.

"В преддверии празднования 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Минобороны России запускает два видеоролика, завершающих мультимедийный военно-исторический цикл "Наша победа в объективе", — говорится в сообщении.

Видеоролики "Герои тыла" и "Фронтовые будни" представляют зрителям подборку уникальных снимков военных лет, рассказывающих о героическом труде советских граждан в тылу, о подвиге женщин и детей.

Так, среди архивных негативов военные нашли фронтовые снимки советских мальчишек на войне. Некоторые из них оказались подписаны, что встречается очень нечасто и само по себе считается большой удачей. По фотографиям люди могут узнать о воспитанниках одной из стрелковых частей Красной Армии. В ролике "Фронтовые будни" представлены короткие истории разведчика Пети Зуба, пулеметчика Феди Самодурова и почтальона Вани Козлова.

Мультимедийный военно-исторический цикл "Наша Победа в объективе" состоит из пяти видеосюжетов и интернет-приложения "Фотоальбом Победы". Первые три видеоролика цикла – "Конструкторы Победы", "Герои Победы", "Письма и песни Победы" – были запущены ранее.