Президент Казахстана обсудил с Шойгу сотрудничество в сфере обороны

АЛМА-АТА, 6 мая — РИА Новости, Михаил Егорин. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсудил с министром обороны России Сергеем Шойгу вопросы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны, сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Стороны обсудили текущие вопросы и перспективы межгосударственного сотрудничества в сфере обороны", — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Казахстана в беседе с Шойгу отметил актуальность отмечаемого в этом году 25-летия Вооруженных сил Казахстана, в рамках которого запланирован ряд торжественных мероприятий.