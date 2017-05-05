В "Рособоронэкспорте" назвали условия военно-торгового сотрудничества с США

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российско-американское сотрудничество в сфере продажи оружия и вооружений возможно, если это выгодно России и после принятия соответствующего решения высшим руководством страны, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель "Рособоронэкспорта".

Таким образом он прокомментировал сообщения, что проект федерального бюджета США на 2017 год включает в себя ограничения на любое сотрудничество Пентагона с "Рособоронэкспортом". Однако при этом министр обороны США может временно откладывать ограничения, если это соответствует жизненно важным интересам США.

"Рособоронэкспорт" готов работать с США в рамках проектов, реализуемых в сфере военно-технического сотрудничества. Однако только если эти проекты отвечают интересам России, то есть после принятия соответствующих решений президентом и правительством нашей страны", — сказал представитель "Рособоронэкспорта".