Из рук в руки: откуда у террористов российские прицелы ночного видения

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Снайперы боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"* используют в Сирии ночные оптические прицелы с электроникой российского производства. Об этом сообщила в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на военных специалистов, изучающих вооружение террористов.

"В оружии, которое используют боевики, мы нашли так называемые электронно-оптические преобразователи (ЭОП), произведенные на российских предприятиях", — пояснил изданию собеседник.

Отследить невозможно

Газета напоминает, что от снайперского огня в Сирии погибли как минимум четыре российских военнослужащих. В частности, на днях подполковник Алексей Бучельников получил смертельное ранение на полигоне, обучая сирийских солдат вести минометный огонь в темноте. По одной из версий "Коммерсанта", комплектующие для прицелов ночного видения могли попасть к боевикам через третьи страны, в которые Россия их экспортирует официально. Впрочем, многие военные эксперты полагают, что террористы смогли получить российские электронные компоненты другими, более простыми способами.

Электронно-оптический преобразователь — ключевой компонент любого прицела ночного видения. Он представляет собой вакуумный фотоэлектронный прибор, усиливающий яркость видимого изображения. Проще говоря, ЭОП улавливает свет от различных источников — звезд, уличного освещения и т.д. — и высветляет ночную картинку, которую видит в прицел снайпер. На сегодняшний день существует три поколения электронно-оптических преобразователей. На самых последних используются фотокатоды на основе арсенида галлия — химического соединения галлия и мышьяка, что позволило увеличить коэффициент усиления света и, что самое главное, уменьшить габариты приборов. По информации "Коммерсанта", у боевиков ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"* обнаружили российские ЭОП именно третьего поколения.

Эти преобразователи устанавливаются, например, в ночные прицелы 1ПН93 "Магнус", 1ПН100 и 1ПН114. Все три модели в различных модификациях для автоматов АК, пулеметов ПКМ, гранатометов РПГ и снайперских винтовок СВД поставляются в другие страны. Соответствующая информация есть на официальном сайте АО "Рособоронэкспорт" в разделе "Продукция". Интерес в приобретении подобного оборудования выражают главным образом страны, активно использующие российское стрелковое оружие. В частности, государства СНГ. Определить, из какой именно страны и каким образом прицелы могли попасть в Сирию, на данный момент не представляется возможным — вариантов десятки.

Трофейные прицелы

"Современные ночные прицелы — технологически очень сложные, — рассказал РИА Новости военный эксперт, специалист по стрелковому вооружению Семен Федосеев. — Для их изготовления нужны специальные помещения, специальное оборудование. В прицелах используются сложные микросхемы и химические элементы. Такую электронику невозможно собрать "на коленке", в подпольной мастерской, используя привезенные откуда-то комплектующие. Могу лишь предположить, что к боевикам попали уже готовые изделия. А откуда — вопрос не ко мне".

Другого мнения придерживается главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов. Он считает, что сирийским боевикам вполне по силам собрать готовый прицел из разных комплектующих.

"Не стоит недооценивать уровень технарей террористических группировок — они себя показали большими мастерами по части изготовления достаточно сложного оборудования в кустарных условиях, — рассказал РИА Новости Андрей Фролов. — Другой вопрос, как к ним попали российские ЭОП. Здесь, полагаю, есть два варианта. Во первых, это могут быть просто трофеи, которые боевики захватили у Сирийской арабской армии (САА). В Сети есть довольно много фотографий сирийских военных, вооруженных винтовками с современными российскими прицелами. С учетом того, что там постоянно все из рук в руки переходит, я считаю этот вариант наиболее вероятным. Кстати говоря, то же самое и по Ираку. Мы в обе эти страны поставляли "стрелковку" и, соответственно, различные прицелы".

По мнению эксперта, второй вариант — боевики или их сообщники могли приобрести гражданские ночные прицелы, которые можно свободно купить в охотничьих магазинах, в интернете или с рук. Конечно, их надежность, мощность и светочувствительность ниже, чем у полноценных армейских образцов, однако ЭОП, установленные на этом оборудовании, террористы вполне могли использовать и в военных целях.

Человеческий фактор

Некоторые специалисты, впрочем, сомневаются, что террористы ИГ* и "Джабхат ан-Нусры"* специально объявили охоту на российские технологии. Рынок приборов ночного видения в мире достаточно хорошо развит, и получить такие устройства можно из самых разных источников.

"Насколько мне известно, у нас в России есть определенное отставание по оптике от стран Запада, — рассказал РИА Новости директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. — Те же наши Силы специальных операций, ФСО, спецназ ФСБ сами используют зарубежные прицелы. Для меня большое откровение, что какие-то там наши оптические приборы последнего поколения попали к боевикам. Прицелы, аналогичные российским, делают десятки компаний по всему миру.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости/Аврора . С.Разбаков, М.Князев Прицел для "солдата будущего", или Как прошли испытания нового тепловизора

По мнению эксперта, об утечке каких-то критических технологий речи не идет. Стоит отметить, что самые современные российские тепловизионные прицелы "Шахин", входящие в комплект экипировки "Ратник", на экспорт не поставляются и имеются в российских войсках в ограниченном количестве. Буквально все наперечет. Их попадание в руки сирийских боевиков практически исключено.

"Все гораздо проще, — считает Руслан Пухов. — Мы активно снабжаем сирийскую армию оружием, в том числе и прицелами, хоть и не самыми современными. Она участвует в гражданской войне, а в таких войнах люди часто мечутся меж двух огней. Я уверен, что из рядов сирийской армии к боевикам регулярно убегают солдаты, в том числе и с нашей экипировкой. Очень вероятно, что какой-то предприимчивый командир мог просто-напросто продать террористам партию российского оружия. Так, к сожалению, бывает. Кому война, а кому мать родна".

*Террористические организации, запрещенные в России.