ЦАМТО: Ка-52К может победить в тендере для египетских "Мистралей"

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские палубные вертолеты Ка-52К — наиболее предпочтительное предложение, которое может принять Египет для оснащения своих кораблей типа "Мистраль", заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО).

Ранее гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский объявил, что решение о приобретении Египтом вертолетов для "Мистралей" может быть принято до конца мая.

"Учитывая, что находящиеся сегодня у Египта "Мистрали" в свое время предназначались для поставки именно в Россию, они специально адаптированы для базирования и эксплуатации на них именно вертолетов Ка-52К, которые в свою очередь тоже были построены для базирования на кораблях этого типа", — сказал представитель ЦАМТО.

Он отметил, что подпалубные ангары египетских "Мистралей" спроектированы именно под российские вертолеты.

Ка-52К представитель ЦАМТО назвал одной из лучших по тактико-техническим характеристикам машин в своем классе, выдающейся с точки зрения решения боевых задач.

Купленные Египтом у Франции два "Мистраля" были построены по российскому заказу, но так и не поставлены в Россию из-за обострения ситуации на Украине.