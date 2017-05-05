Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" прибыл с визитом в Таиланд

БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Отряд кораблей Тихоокеанского флота России в составе гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" в пятницу прибыл в порт Саттахип на восточном побережье Таиланда, сообщили РИА Новости в штабе Восточной флотилии таиландских военно-морских сил.
Коммерческий порт Саттахип частично используется соседней с ним военно-морской базой Саттахип, крупнейшей таиландской военной базой на берегах Сиамского залива. В частности, там базируется флагман таиландских военно-морских сил авианосный крейсер "Чакри Нарыбет".