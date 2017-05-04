Стратегический "Медведь". NI рассказал о сильных сторонах Ту-95

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Многие считают, что российский "Медведь" Ту-95 безнадежно устарел. Однако знаменитая машина КБ Туполева может преподнести немало сюрпризов потенциальному противнику, полагает обозреватель журнала National Interest Себастьян Роблин.

Автор признает, что внешний вид ракетоносца отсылает нас к "доисторическим временам". Но внешность обманчива. "Ту-95 остается на службе вот уже 60 лет по той причине, что лишь немногие самолеты способны совершать столь долгие полеты на такие расстояния при большой боевой нагрузке", — пишет автор.

Кроме того, бомбардировщик считается одним из самых быстрых турбовинтовых самолетов в истории авиации. Однако из-за особенностей двигателя НК-12, лопасти которого вращаются в противоположных направлениях, Ту-95 нельзя назвать "тихой" машиной. "На шум от Ту-95 обращали внимание не только моряки, но и пилоты реактивных истребителей", — сказано в статье.

"Ту-95 — это российский Б-52, но с военно-морским уклоном и привычкой стучаться в двери прибрежных систем ПВО стран Европы, Азии и Северной Америки", — пишет Роблин. При этом автор полагает, что благодаря новым системам вооружения ракетоносец может обрести вторую жизнь. "Конечно, "Медведь" — далеко не "стелс" и вряд ли выживет в схватке с современными средствами ПВО, однако пуск крылатых ракет с борта Ту-95 не требует приближения бомбардировщика к системам противовоздушной обороны", — резюмирует автор.

Ту-95 состоит на вооружении отечественных ВВС с 1956 года. С момента начала серийного производства с конвейера сошли более 500 машин различных модификаций. По кодификации НАТО самолет имеет наименование Bear — "Медведь".