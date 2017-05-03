В Петербурге авиация ЗВО провела репетицию парада Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация Западного военного округа (ЗВО) провела первую репетицию воздушной части парада Победы над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЗВО.

"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО провели первую тренировку воздушной части парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне… Подъем авиации осуществлялся с четырех аэродром оперативного и постоянного базирования, дислоцированных в Тверской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия", — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики отработали групповую слетанность на малых и предельно малых высотах в небе над Дворцовой площадью.

Кроме того, отмечается, что в воздушной части парада примут участие более 40 единиц техники, управлять которой будут опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26 и транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134.