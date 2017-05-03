В Петербурге авиация ЗВО провела репетицию парада Победы
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Авиация Западного военного округа (ЗВО) провела первую репетицию воздушной части парада Победы над Дворцовой площадью в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Экипажи оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации ЗВО провели первую тренировку воздушной части парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне… Подъем авиации осуществлялся с четырех аэродром оперативного и постоянного базирования, дислоцированных в Тверской, Ленинградской, Смоленской областей и Республики Карелия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики отработали групповую слетанность на малых и предельно малых высотах в небе над Дворцовой площадью.
Кроме того, отмечается, что в воздушной части парада примут участие более 40 единиц техники, управлять которой будут опытные экипажи истребителей Су-35, МиГ-29, Су-27, Су-34, вертолетов Ка-52, Ми-8, Ми-24, Ми-26 и транспортных самолетов Ан-12, Ан-26, Ту-134.
В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.
В репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.
Автомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.
По Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.
Кроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
В составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
Впервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
В составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
Военнослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.
Кроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.
В связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.
Бронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.
Парковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.
Командир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.
Следующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.