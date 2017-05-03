Минобороны набирает курсантов для подготовки офицеров-информационщиков

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Минобороны России объявило первый набор курсантов для подготовки специалистов в сфере информационного обеспечения деятельности Вооруженных сил, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

"Минобороны России объявляет набор курсантов для обучения по новой военной специальности "Информационное и медиакоммуникационное обеспечение военной деятельности"", — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, программа подготовки будет включать в себя, помимо военных дисциплин, учебные предметы, необходимые для формирования у обучающихся устойчивых знаний и навыков для работы как в органах информационного обеспечения, так и в средствах массовой информации Вооруженных сил.

Отмечается, что особое внимание офицеров-информационщиков будет уделяться особенностям профессиональной деятельности в эпоху развития цифровых технологий, работе с интернет-ресурсами, а также самостоятельному производству современных медиапродуктов.

Обучение начинается с 1 сентября на базе Военного университета в Москве. Учебная программа рассчитана на пять лет с присвоением выпускникам воинского звания "лейтенант" и распределением на соответствующие воинские должности. Сообщается, что юноши, желающие освоить новую профессию, могут подать заявление в ближайший отдел военного комиссариата субъекта РФ.