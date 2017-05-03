ВМФ за зимний период увеличил число тактических групп кораблей в 1,5 раза

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Военно-морской флот (ВМФ) России в зимнем периоде обучения более чем в 1,5 раза увеличил количество подготовленных тактических групп кораблей и провел более 120 учений, сообщил начальник управления боевой подготовки ВМФ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

"Нам удалось существенно увеличить количество подготовленных тактических групп кораблей. Мы превысили в зимнем периоде обучения 2017 года прошлогодний показатель (за этот же период обучения) более чем в 1,5 раза. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го увеличилось количество тактических учений. Их проведено более 120. Это тактические учения различного уровня", — сказал Кочемазов в интервью газете "Красная звезда", опубликованном в номере за среду.

Он отметил, что также возросло количество боевых упражнений с применением, в том числе, новых образцов вооружения и военной техники.

"Выполнено более 500 основных боевых упражнений различными комплексами оружия", — сообщил адмирал.