Корабли Каспийской флотилии поразят различные цели в ходе учений

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Отряд кораблей Каспийской флотилии вышел на службу в Каспийское море, где проведет артиллерийские стрельбы по морским, воздушным и береговым целям в ходе учений, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

"Отряд кораблей Каспийской флотилии в составе малого ракетного корабля "Углич" и приданных судов обеспечения покинул якорную стоянку в порту Махачкала и вышел в открытое море для выполнения задач в соответствии с планами боевой подготовки. Отряд кораблей идёт под командованием и флагом начальника штаба бригады надводных кораблей Каспийской флотилии капитана 2 ранга Андрея Полякова", — сообщил Астафьев.

Он добавил, что за 30 суток плавания судам предстоит выполнить задачи по обеспечению безопасности морской экономической деятельности РФ в Каспийском море, отработать задачи по совместному маневрированию отряда кораблей и выполнению элементов курсовых задач в соответствии с курсами подготовки надводных кораблей ВМФ.

"Помимо этого экипажи малого ракетного корабля "Углич" и приданных судов обеспечения отработают элементы поисково-спасательного обеспечения, проведут боевые упражнения с артиллерийской стрельбой по морским, воздушным и береговым целям. Также в ходе выполнения задач морского похода корабли Каспийской флотилии отработают мероприятия по подготовке к конкурсу "Кубок моря", который пройдет в августе в рамках Армейских международных игр "АРМИ-2017", — сказал Астафьев.

Всего в морском походе экипажи кораблей пройдут по Каспийскому морю более 1,5 тысячи миль и в очередной раз проверят свою слаженность и боевую готовность к выполнению задач по предназначению.