В мероприятиях 9 мая в России примут участие более 140 тысяч военных
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ознаменовании 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.
Он уточнил, что по Красной Площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО — зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА". "Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях", — подчеркнул министр обороны.
По словам Шойгу, в главном параде Победы также впервые примут участие представители Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".
Глава военного ведомства обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации, чтобы не допустить травматизма людей и поломки техники.
Шойгу сообщил, что в Минобороны поступило большое количество обращений от глав субъектов РФ с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая. "Мы пошли на встречу практически всем", — подчеркнул он.
Министр обороны предложил главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Олегу Салюкову доложить о подготовке к проведению военных парадов.
В Москве на Красной площади прошла первая ночная тренировка парада Победы.
В репетиции торжественного шествия приняли участие более 10 тысяч военных и 114 единиц современного вооружения и военной техники.
Автомобиль министра обороны России на тренировке Парада Победы.
По Красной площади прошли 28 пеших парадных расчетов, среди них: военнослужащие высших военных учебных заведений, суворовских, нахимовских военных училищ, кадетских корпусов.
Кроме того, военнослужащие Западного военного округа, МЧС, Росгвардии и ФСБ России, юнармейцы и военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты береговых войск Северного флота.
В составе механизированной колонны проехали самоходные гаубицы "Мста-С" и новейшая "Коалиция-СВ", ракетный комплекс "Искандер", представляющие ракетные войска и артиллерию.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВпервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
Впервые по брусчатке главной площади страны проехали новейшие образцы вооружения противовоздушной обороны в холодной арктической окраске – зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2ДТ" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СА", а также танки Т-72Б3.
© РИА Новости . Александр ВильфПерейти в фотобанкВ составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
В составе механизированной колонны также проследовали бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", бронетранспортёры БТР-82А, зенитные ракетные комплексы противовоздушной обороны "Бук-М2", "Тор-М2У", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" и пусковые установки зенитной ракетной системы "С-400", ракетные комплексы "Ярс".
Военнослужащие на тренировке парада Победы на Красной площади.
Кроме того в репетиции торжественного шествия приняли участие перспективные образцы бронетехники на платформах "Армата", "Курганец", "Бумеранг".
Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков на репетиции военного парада.
Бронеавтомобиль "Тайфун-У" на тренировке парада Победы.
В связи с репетицией парада в столице были перекрыты два десятка улиц.
Бронеавтомобили "Тайфун-К" на репетиции парада Победы на Красной площади.
Парковочное пространство вблизи прохождения военной техники ограничили с 27 апреля по 9 мая.
Командир экипажа бронеавтомобиля "Тигр-М" на репетиции военного парада.
Следующая ночная тренировка парада Победы пройдет 3 мая, а 7 мая состоится генеральная репетиция.