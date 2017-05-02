В мероприятиях 9 мая в России примут участие более 140 тысяч военных

Тренировка к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2017 года

Тренировка к участию в военном параде на Красной площади 9 мая 2017 года

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. В ознаменовании 72-й годовщины Победы личный состав Вооруженных сил примет участие в торжественных мероприятиях, которые пройдут в более чем 400 городах страны, в 28 из них состоятся военные парады, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Будет задействовано более 140 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц вооружения и военной техники, 149 воздушных судов, а также корабли и подводные лодки Военно-морского флота", — сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом военного ведомства.

Он уточнил, что по Красной Площади в этом году в составе механизированных колонн пройдет новейшая техника войск ПВО — зенитные ракетные комплексы "Тор-М2ДТ" и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СА". "Данные комплексы предназначены для использования на Крайнем Севере и способны выполнять поставленные задачи в сложных климатических условиях", — подчеркнул министр обороны.

По словам Шойгу, в главном параде Победы также впервые примут участие представители Всероссийского детского-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия".

Глава военного ведомства обратил внимание всех должностных лиц на необходимость соблюдения мер безопасности и правил эксплуатации, чтобы не допустить травматизма людей и поломки техники.

Шойгу сообщил, что в Минобороны поступило большое количество обращений от глав субъектов РФ с просьбой оказать содействие в праздновании 9 Мая. "Мы пошли на встречу практически всем", — подчеркнул он.

Министр обороны предложил главнокомандующему Сухопутными войсками генерал-полковнику Олегу Салюкову доложить о подготовке к проведению военных парадов.