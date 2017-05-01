Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из вьетнамского порта Камрань

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит во вьетнамский порт Камрань, сообщил журналистам в понедельник представитель ТОФ капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Боевые корабли ТОФ выполняют задачи дальнего похода в соответствии с планом международного военного сотрудничества ВС РФ с 1 апреля 2017 года. В ходе океанского плавания корабли совершили заходы в порты Пусан (Южная Корея) и Манила (Филиппины). Основная цель этого похода продолжительностью более двух месяцев — развитие военно-морского сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе флагмана ТОФ гвардейского ракетного крейсера "Варяг" и морского танкера "Печенга" завершил визит в порт Камрань", — сказал Матвеев.

Он отметил что в рамках визита моряки-тихоокеанцы встретились с командующим 4-м военно-морским районом Военно-морских сил Вьетнама, руководством народного комитета провинции Кханьхоа и приняли участие в церемонии возложения венков к мемориалу "Камрань".

Российские военные моряки также осмотрели достопримечательности порта и провели ряд совместных с вьетнамскими военнослужащими культурно-досуговых мероприятий.