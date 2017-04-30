российские военные отремонтируют танк-памятник ИС-2 в центре Душанбе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Военнослужащие российской 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в преддверии Дня Победы приступили к ремонту и обслуживанию танка ИС-2 (Иосиф Сталин), стоящего на постаменте в центре Душанбе, сообщила в воскресенье пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Танк ИС-2 был установлен на постамент перед стелой героев на душанбинской площади Победы 30 лет назад. Он принимал участие в боях на Висло-Одерском направлении в составе одной из частей Красной армии 2-го Белорусского фронта.

"Российские военнослужащие в Таджикистане приступили к ремонту и обслуживанию боевого танка ИС-2, участника Великой Отечественной войны, установленного на площади Победы в центре Душанбе. Солдаты и сержанты ремонтно-восстановительного батальона соединения произведут очистку от следов коррозии и покрасят корпус боевой машины, смажут узлы и механизмы и нанесут опознавательные знаки", — говорится в сообщении.

В канун Дня Победы военнослужащие-добровольцы из мемориальной группы "Память-201" приведут в порядок все памятники и мемориалы воинской славы в Душанбинском и Курган-Тюбинском гарнизонах, а также произведут покраску танка Т-34 в парке Победы города Турсунзаде.

Дислоцированная в городах Душанбе и Курган-Тюбе 201-я военная база ЦВО является крупнейшим военным объектом России за ее пределами. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.