На форуме "Армия-2017" впервые покажут ночной бой

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ночной бой впервые будет показан зрителям форума "Армия-2017" в Подмосковье, заявил в субботу заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.

"У нас уже практически сформирована версия ночного показа… Это фактически бой… Зрители смогут увидеть его живьем", — сказал Кордюков в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

Основные мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2017" пройдут в конце августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

МВТФ "Армия" проводится с 2015 года. В 2016 году за шесть дней его площадки посетили более 500 тысяч человек. На полях форума работали представители свыше 80 стран мира. Представители зарубежных государств провели более 50 переговоров и двухсторонних встреч с руководством Министерства обороны РФ и представителями российского ОПК.

Было проведено более 40 презентаций российской продукции военного назначения для иностранных заказчиков. Свои продукты представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 государств. Впервые в рамках форума российское военное ведомство провело церемонию подписания 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были заключены на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631, а также поставку и модернизацию более 230 единиц военной техники.

В рамках научно-деловой программы обсуждались основные направления строительства видов и родов ВС РФ, прошли дискуссии по вопросам развития военной медицины, строительного комплекса, гиперзвуковых летательных аппаратов, применения микроспутников для дистанционного зондирования земли, создания образцов вооружения на основе новых физических принципов и нанотехнологий.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, "форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок".

Основными направлениями деятельности ГУНИД Минобороны России являются организация инновационной деятельности, перспективных исследований и разработок, сопровождение передовых программ и научных проектов, их внедрение для формирования условий создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также организация конгрессно-выставочной деятельности.