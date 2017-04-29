На форуме "Армия-2017" впервые покажут ночной бой

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ночной бой впервые будет показан зрителям форума "Армия-2017" в Подмосковье, заявил в субботу заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.
"У нас уже практически сформирована версия ночного показа… Это фактически бой… Зрители смогут увидеть его живьем", — сказал Кордюков в эфире радиостанции "Эхо Москвы
".
Основные мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2017" пройдут в конце августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.
МВТФ "Армия" проводится с 2015 года. В 2016 году за шесть дней его площадки посетили более 500 тысяч человек. На полях форума работали представители свыше 80 стран мира. Представители зарубежных государств провели более 50 переговоров и двухсторонних встреч с руководством Министерства обороны РФ и представителями российского ОПК.
Было проведено более 40 презентаций российской продукции военного назначения для иностранных заказчиков. Свои продукты представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 государств. Впервые в рамках форума российское военное ведомство провело церемонию подписания 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были заключены на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631, а также поставку и модернизацию более 230 единиц военной техники.
"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкОбразцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".
В рамках научно-деловой программы обсуждались основные направления строительства видов и родов ВС РФ, прошли дискуссии по вопросам развития военной медицины, строительного комплекса, гиперзвуковых летательных аппаратов, применения микроспутников для дистанционного зондирования земли, создания образцов вооружения на основе новых физических принципов и нанотехнологий.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, "форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок".
Основными направлениями деятельности ГУНИД Минобороны России являются организация инновационной деятельности, перспективных исследований и разработок, сопровождение передовых программ и научных проектов, их внедрение для формирования условий создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также организация конгрессно-выставочной деятельности.