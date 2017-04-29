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На форуме "Армия-2017" впервые покажут ночной бой

13:3229.04.2017
0210
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоенно-технический форум Армия. Архивное фотоВоенно-технический форум Армия. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Ночной бой впервые будет показан зрителям форума "Армия-2017" в Подмосковье, заявил в субботу заместитель начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Роман Кордюков.

Сапер Международного противоминного центра ВС РФ разминирует территории в Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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На форуме "Армия-2017" представят костюмы саперов с системой охлаждения
"У нас уже практически сформирована версия ночного показа… Это фактически бой… Зрители смогут увидеть его живьем", — сказал Кордюков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Основные мероприятия Международного военно-технического форума "Армия-2017" пройдут в конце августа в конгрессно-выставочном центре парка "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

МВТФ "Армия" проводится с 2015 года. В 2016 году за шесть дней его площадки посетили более 500 тысяч человек. На полях форума работали представители свыше 80 стран мира. Представители зарубежных государств провели более 50 переговоров и двухсторонних встреч с руководством Министерства обороны РФ и представителями российского ОПК.

Зенитные ракетные системы. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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В "Рособоронэкспорте" рассказали об ожиданиях от форума "Армия-2017"
Было проведено более 40 презентаций российской продукции военного назначения для иностранных заказчиков. Свои продукты представили 58 оборонных предприятий и холдингов из 13 государств. Впервые в рамках форума российское военное ведомство провело церемонию подписания 17 государственных контрактов на общую сумму свыше 130 миллиардов рублей. Договорные обязательства по выполнению государственного оборонного заказа были заключены на поставку шести подводных лодок проекта 636, трех малых ракетных кораблей проекта 21631, а также поставку и модернизацию более 230 единиц военной техники.

Самые яркие моменты форума "Армия-2016"
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанк"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.Танк Т-90МС на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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"Уралвагонзавод" впервые продемонстрировал на площадке "Армия-2016" танк Т-90МС с дистанционно управляемой 12-миллиметровой пулеметной установкой.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.Международный военно-технический форум Армия-2016 на полигоне Алабино
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Международный военно-технический форум "Армия-2016" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкВ завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.Самодвижущаяся противотанковая пушка Спрут-Б во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В завершающий день форума Армия-2016 на полигоне "Алабино" состоялась практическая демонстрация возможностей современных и перспективных образцов российской военной техники. Программу открыла 125-мм самоходная противотанковая пушка "Спрут-СД", состоящая на вооружении Воздушно-десантный войск.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкТушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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Тушение условного пожара на судне, освобожденном морским спецназом от террористов, на церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкОбразцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.Военнослужащие фотографируются на фоне образцов военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Максим Блинов
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Образцы военной техники в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016". На первом плане - танк Т-80Б, принятый на вооружение в 1978 году и являющийся модификацией первого в мире серийного танка с единой газотубинной силовой установкой - Т-80.
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкДемонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума Армия-2016 на полигоне Алабино в Московской области
© РИА Новости . Максим Блинов
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Демонстрация пиротехнических средств во время закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВо время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".240-мм самоходный миномет 2С4 Тюльпан представлен в открытой экспозиции на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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240-мм самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы Русские Витязи и МиГ-29 пилотажной группы Стрижи принимают участие в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Максим Блинов
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Многоцелевые истребители Су-27 пилотажной группы "Русские Витязи" и МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" в авиационном шоу на аэродроме в Кубинке.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Демонстрационный показ 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2016" на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкТанк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Танк Т-72 на переправе во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкНа Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".На Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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На Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкВертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.Вертолет Ка-52 Аллигатор во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости . Максим Блинов
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Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время показательных учений на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Евгений БиятовПерейти в фотобанкКонцерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.Посетитель осматривает пулемет РПК-16 концерна Калашников на международном военно-техническом форуме Армия-2016
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Концерн "Калашников" также впервые представил на форуме опытные образцы новейших снайперских винтовок и дистанционно управляемую оружейную турель, опытные образцы новейших снайперских винтовок СВК и ВСВ-338, модернизированных автоматов Калашникова "сотой серии" с комплектом модернизации "Обвес", прототип пистолета Лебедева под патрон 9×19 в новом исполнении, а также дистанционно-управляемые оружейные платформы.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВоеннослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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Военнослужащий во время демонстрационного показа военной техники на полигоне Алабино.
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкНа церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.Воспитанник военно-патриотического клуба с бабушкой на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 во Владивостоке
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На церемонии открытия Международного военно-технического форума "Армия-2016" во Владивостоке.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМногоцелевой вертолет Mи-17В-5.Многоцелевой вертолет Mи-17В-5 на экспозиции Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Многоцелевой вертолет Mи-17В-5.
© РИА Новости . Николай ХижнякПерейти в фотобанкДемонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.Демонстрационный показ военной техники и вооружения в рамках Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016 на военном полигоне Рощинский в Самарской области
© РИА Новости . Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Демонстрационный показ военной техники, вооружения 15-й отдельной мотострелковой бригады, 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии на военном полигоне "Рощинский" в Самарской области.
© РИА Новости . Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПосетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Посетительница на Международном военно-техническом форуме "Армия-2016" в конгрессно-выставочном центре подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ "Патриот".
© РИА Новости . Виталий АньковПерейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф на аэродроме Центральная Угловая на церемонии открытия Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" на аэродроме Центральная Угловая во Владивостоке.
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2016".
© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума АРМИЯ-2016
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие на открытии Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы Соколы России
© РИА Новости . Максим Блинов
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Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Соколы России".
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В рамках научно-деловой программы обсуждались основные направления строительства видов и родов ВС РФ, прошли дискуссии по вопросам развития военной медицины, строительного комплекса, гиперзвуковых летательных аппаратов, применения микроспутников для дистанционного зондирования земли, создания образцов вооружения на основе новых физических принципов и нанотехнологий.

Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
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Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, "форум превратился в одну из ведущих мировых выставок вооружения и военной техники, стал эффективной формой налаживания взаимодействия между органами власти и представителями бизнес-сообщества, действенным механизмом интеграции в производство новейших научных разработок".

Основными направлениями деятельности ГУНИД Минобороны России являются организация инновационной деятельности, перспективных исследований и разработок, сопровождение передовых программ и научных проектов, их внедрение для формирования условий создания перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, а также организация конгрессно-выставочной деятельности.

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