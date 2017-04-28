Патрушев рассказал о повышении эффективности борьбы с наркотиками

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские власти ждут повышения результативности антинаркотической работы МВД, в составе которого количество борцов с наркотиками увеличилось почти на треть, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) была ликвидирована указом президента в апреле 2016 года, ее функции переданы МВД. По словам Патрушева, переходный период сказался не лучшим образом на эффективности антинаркотической работы.
"Мы ждем, что результативность работы будет повышена", — добавил секретарь Совбеза.