Патрушев рассказал о повышении эффективности борьбы с наркотиками

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские власти ждут повышения результативности антинаркотической работы МВД, в составе которого количество борцов с наркотиками увеличилось почти на треть, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Мы рассчитываем на то, что эффективность в работе повысится. И до того, когда основная функция была у ФСКН, основной объем работы в этом направлении выполняло МВД… В настоящее время МВД изыскало возможности, и количество работников, которые занимаются профессионально этой деятельностью, увеличилось на 30%", — сказал Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза об антинаркотической работе.

Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) была ликвидирована указом президента в апреле 2016 года, ее функции переданы МВД. По словам Патрушева, переходный период сказался не лучшим образом на эффективности антинаркотической работы.

"Мы ждем, что результативность работы будет повышена", — добавил секретарь Совбеза.