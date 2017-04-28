Говорухин и Страшнов подписали кадетов и суворовцев на журнал "Военный"

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава комитета Госдумы по культуре, кинорежиссер Станислав Говорухин и генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов оформили благотворительную подписку на журнал "Военный" в пользу столичных военных образовательных учреждений в ходе презентации журнала, состоявшейся в пятницу в Моспочтамте, сообщается в пресс-релизе "Почты России".

"В рамках постоянно действующей благотворительной акции Почты России "Дерево добра" гости и участники мероприятия смогли оформить бесплатную подписку на издание для профильных военных образовательных учреждений. Обладателями подписки на журнал "Военный" стали, в частности, Московское суворовское военное училище, Московский казачий кадетский корпус, Пансион воспитанниц министерства обороны РФ и Московский музыкальный кадетский корпус", — говорится в сообщении.

Как отметили в "Почте России", акция по благотворительной подписке "Дерево добра" проводится третий год подряд. В центральных почтовых отделениях в городах и райцентрах установлены баннеры "Дерево добра", информирующие об акции. Все желающие могут подарить подписку, самостоятельно выбрав издание из подписных каталогов, а также социальное учреждение, которое будет его получать, из списков, предложенных операторами почтовой связи.

"В рамках военно-патриотического воспитания проходит множество акций, снимаются фильмы, в интернет запускают ролики. При этом среди печатных СМИ изданий такого направления совсем мало. Изначально распространение нашего журнала происходило только среди военных частей. Сегодня мы стараемся расширить аудиторию, в том числе, и среди молодежи в целом", — прокомментировал "РИА Новости" Говорухин.