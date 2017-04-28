Семь тысяч десантников примут участие в праздновании Дня Победы

УЛЬЯНОВСК, 28 апр — РИА Новости. Порядка 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск России примут участие в военных парадах и торжественных прохождениях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.
"Всего в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, примут участие около 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск", — сказал Сердюков.
Он добавил, что для участия в военном параде на Красной площади в Москве будут привлечены более 800 военнослужащих и 9 единиц техники ВДВ.
"Участие соединений Воздушно-десантных войск в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий", — уточнил генерал.