Семь тысяч десантников примут участие в праздновании Дня Победы

УЛЬЯНОВСК, 28 апр — РИА Новости. Порядка 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск России примут участие в военных парадах и торжественных прохождениях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, сообщил в пятницу командующий ВДВ РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.

В Ульяновске в пятницу прошла торжественная церемония передачи комплекта новейших боевых машин БМД-4М и бронетранспортеров "Ракушка" военнослужащим 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В присутствии командующего войсками бригаде было передано около 50 единиц техники.

"Всего в торжественных мероприятиях, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов, примут участие около 7 тысяч военнослужащих Воздушно-десантных войск", — сказал Сердюков.

Он добавил, что для участия в военном параде на Красной площади в Москве будут привлечены более 800 военнослужащих и 9 единиц техники ВДВ.

"Участие соединений Воздушно-десантных войск в военных парадах спланировано в городах-героях и городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий", — уточнил генерал.