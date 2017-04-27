Минобороны модернизирует все стратегические бомбардировщики Ту-160

КАЗАНЬ, 27 апр — РИА Новости. Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил будут полностью модернизированы, рассказал журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.
Борисов подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.
По его словам, это подтверждено расчетами и практическими исследованиями основных конструкций корпуса.
В 2015 году было принято решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более поздний срок. Серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году, ВКС планируют приобрести не менее 50 таких машин.