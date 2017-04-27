Минобороны модернизирует все стратегические бомбардировщики Ту-160

Стратегические бомбардировщики ТУ-160 в цехе Казанского авиазавода (КАПО имени С. П. Горбунова). На предприятии КАЗ им.С.П.Горбунова – филиале ПАО Туполев проводят капитальный ремонт трех самолетов Ту-160 по заказу министерства обороны РФ.

Стратегические бомбардировщики ТУ-160 в цехе Казанского авиазавода (КАПО имени С. П. Горбунова). На предприятии КАЗ им.С.П.Горбунова – филиале ПАО Туполев проводят капитальный ремонт трех самолетов Ту-160 по заказу министерства обороны РФ.

КАЗАНЬ, 27 апр — РИА Новости. Все стратегические бомбардировщики Ту-160, которые сегодня находятся в боевом составе Воздушно-космических сил будут полностью модернизированы, рассказал журналистам заместитель министра обороны Юрий Борисов во время посещения Казанского авиазавода.

"Это означает, что останется только планер. Все кабельное хозяйство, все бортовое оборудование будет демонтировано. Кроме того, будут модернизированы и самолеты Ту-22М3", — уточнил он.

Борисов подчеркнул, что ресурса существующих Ту-160 полностью хватит до вступления в строй новых бомбардировщиков Ту-160М2, производство которых будет восстановлено в России.

По его словам, это подтверждено расчетами и практическими исследованиями основных конструкций корпуса.

В 2015 году было принято решение возобновить производство бомбардировщиков Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М2 и перенести завершение разработки бомбардировщика нового поколения ПАК ДА на более поздний срок. Серийный выпуск Ту-160М2 должен начаться в 2023 году, ВКС планируют приобрести не менее 50 таких машин.