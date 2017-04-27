Путин в пятницу на заседании Совбеза обсудит антинаркотическую политику

Президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности РФ. Архивное фото

Президент России Владимир Путин на совещании в Совете безопасности РФ. Архивное фото

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу на заседании Совета безопасности РФ рассмотрит ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности РФ, на котором планируется рассмотреть ход реализации стратегии государственной антинаркотической политики до 2020 года и обсудить дополнительные меры по противодействию распространению наркомании", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, с основным докладом выступит глава МВД России Владимир Колокольцев.