В Минобороны рассказали об интересе Саудовской Аравии к российскому оружию

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Саудовская Аравия хочет купить самое современное российское вооружение и составила "большой перечень пожеланий", заявил в четверг замминистра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин на встрече с заместителем начальника Генштаба Саудовской Аравии генерал-лейтенантом Файядом Хамидом Аль-Рувейли.

По его словам, за последние два-три года между Россией и Саудовской Аравией "резко активизировалось военное сотрудничество".

"Мы очень активно работаем последние 2,5 года. И у нас есть с вашей стороны большой перечень ваших пожеланий в виде возможных закупок самых современных видов вооружения", — сказал замминистра, выступая на VI Московской международной конференции по безопасности в Москве.

По его словам, российское оборонное ведомство настроено на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической областях.

"Рассчитываем на продолжение открытого и доверительного диалога по всему кругу интересующих нас вопросов", — заключил замглавы Минобороны РФ.