Грушко: НАТО не стоило замораживать сотрудничество с РФ в борьбе с террором

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Постпред РФ при НАТО Александр Грушко считает ошибочным решение Североатлантического альянса о заморозке сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом, в частности, по проекту дистанционного обнаружения взрывчатки СТАНДЭКС.Известия".
По его словам, решение остановить сотрудничество в сфере общих интересов показывает контрпродуктивность такой линии. Как отметил Грушко, таким образом НАТО не только подрывает общеевропейскую безопасность, но и существенно ухудшает безопасность собственных граждан.
Как сообщает газета, СТАНДЭКС — первая в мире технология дистанционного обнаружения взрывчатых веществ в реальном времени, которая способна выявлять, отслеживать и обнаруживать объекты, содержащие взрывчатку. Ее испытание успешно прошло в 2013 году, но уже в апреле 2014 НАТО в одностороннем порядке полностью приостановило сотрудничество с РФ.