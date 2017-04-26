Генштаб: США создают системы, позволяющие нанести удар по России с орбиты

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США создают системы, которые позволят нанести высокоточный удар с орбиты по командным пунктам РФ, Россия принимает ответные меры, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"Я неслучайно сказал о создаваемых США средствах мгновенного глобального удара. Сегодня такие разработки ведутся, создаются системы, которые, как считает Пентагон, позволят нанести удар с высокой точностью с орбиты, уничтожив наши пункты управления. Поэтому, Россия, конечно, будет принимать меры, мы будем все делать, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны. Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому", — сказал он.