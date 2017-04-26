Генштаб призвал решать проблему ПРО США в Европе за столом переговоров

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017

Протестующие и полиция во время доставки оборудования для американской системы заатмосферного перехвата баллистических ракет THAAD в Южной Корее. 26 апреля 2017

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нужно садиться за стол переговоров с США и решать проблему ПРО в Европе, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир.

"Сегодня востребован, прежде всего, диалог. Нам нужно садиться за стол переговоров с американцами, потому что наши европейские коллеги нам раньше говорили — сначала договоритесь с американцами, а потом мы договоримся с вами", — сказал Познихир.