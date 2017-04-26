Американская ПРО направлена на Россию и Китай, считают в Генштабе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Результаты компьютерного моделирования, проведенного учеными министерства обороны РФ, подтверждают направленность ПРО США на Россию и Китай, заявил на брифинге первый замначальника главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Российские представители неоднократно на различных уровнях обращали внимание американской стороны на опасность, которую представляет глобальная система ПРО для стратегического баланса сил в мире. Аргументы не воспринимаются, очевидные факты игнорируются. США заявляют о ненаправленности противоракетной системы против России и Китая. Однако… результаты компьютерного моделирования свидетельствуют об обратном", — сказал он.