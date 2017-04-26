Усиление ПРО США стимулирует гонку вооружений, считают в Генштабе

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

Грузовик с пусковыми установками американских ракетных комплексов THAAD на авиабазе в Южной Корее. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Наращивание потенциала ПРО США стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие страны принимать ответные меры, заявил на брифинге первый замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир.

"Наращивание потенциала американской ПРО стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие государства принимать ответные военные и военно-технические меры", — сказал он.

Также развертывание американской системы ПРО нарушает сложившийся паритет в области стратегических вооружений и является дестабилизирующим фактором, существенно сужающим возможности для диалога по вопросам ядерного разоружения, добавил Познихир.