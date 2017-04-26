Грушко объяснил, почему Россия вынуждена наращивать оборонные расходы

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия в условиях отсутствия реальной военной угрозы вынуждена наращивать оборонные расходы из-за того, что страны НАТО увеличивают свой военный бюджет, заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"Мы не должны забывать, что 250 миллиардов, которые тратят европейские страны на собственную оборону — это запредельная сумма, которая превышает совокупные военные расходы России и Китая. Если страны ЕС и Канады выполнят "варшавские нормативы", это будет означать увеличение военного бюджета еще на 100 миллиардов", — сказал Грушко на полях Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, из этого общего бюджета 20% средств должны пойти на закупку вооружения.

"Это колоссальные суммы, это будет означать, что РФ действительно движется в сторону милитаризации. И в условиях, когда нет никакой реальной военной опасности, когда средства должны быть потрачены не на отражение мифической российской угрозы, а на противодействие рискам с юга, прежде всего, борьбы с терроризмом", — заявил он.