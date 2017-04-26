Герасимов заявил об отсутствии диалога в Совете Россия-НАТО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции" заявил об отсутствии условий для возвращения Европы от конфронтации к состоянию стабильного и спокойного в военном отношении региона.

"Условия для того, чтобы переломить влияние перечисленных деструктивных факторов в настоящее время отсутствуют… Конфронтационная риторика по отношению к РФ только усиливается. Евросоюзом и НАТО Россия регулярно обвиняется в нагнетании напряженности. Площадка, на которой можно было бы встретиться и хотя бы прояснить свои позиции, намерения и опасения, есть — это Совет Россия-НАТО. Но на ней нет диалога между военными. Сегодня практически все контакты по линии военных экспертов свернуты", — сказал он.

Герасимов подчеркнул, что все это способствует дальнейшему ухудшению отношений России и альянса.