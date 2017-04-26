Герасимов рассказал о военных последствиях кибератак

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Источники кибератак выявить практически невозможно, и это дает возможность бездоказательно назначать виновных и воздействовать военными методами, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Североатлантическим альянсом начата практическая отработка порядка введения в действие статьи 5 ("Коллективная оборона") Вашингтонского договора в случае кибератаки на технические средства систем государственного и военного управления стран-участниц НАТО. Но в современных условиях истинные источники подобных атак идентифицировать практически невозможно. В этой связи появляется возможность абсолютно бездоказательно назначать виновных и воздействовать на них военными методами", — сказал Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".