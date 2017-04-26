Генштаб: открытые отношения России и Запада укрепят безопасность в Европе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Открытые, прагматичные отношения России и Запада позволят укрепить безопасность в Европе, необходимость стабилизации назрела давно, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

При этом он отметил, что Россия предпринимает конкретные практические меры по парированию новых вызовов и угроз.

"Запад и Россия начинают понимать интересы и обеспокоенности друг друга. Между ними устанавливается диалог, постепенно укрепляется доверие, налаживаются открытые и прагматические отношения. Европейские политики отказываются от навязывания своих условий выстраивания отношений с Россией", — сказал Герасимов.

Он выразил уверенность, что развитие событий именно по этому сценарию позволит укрепить безопасность и стабильность в Европе. Свою убежденность он основывает на необходимости принятия решительных мер по стабилизации обстановки, обеспечению равной и неделимой безопасности всем народам Европы, которая, по его мнению, назрела давно.

"Но будучи реалистами, мы предпринимаем конкретные практические меры по парированию новых вызовов и угроз", — отметил он.