В Генштабе заявили о готовности возобновить диалог с НАТО

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Россия открыта для возобновления полномасштабного диалога с НАТО на равноправной, доверительной и конструктивной основе, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".
По его словам, на состоявшемся в прошлом году заседании Совета Россия — НАТО российская сторона предложила конкретные шаги по налаживанию взаимодействия с альянсом по военной линии, а также по определению возможностей совместного реагирования на общие вызовы и угрозы. При этом Герасимов отметил, что российские инициативы остались без ответа.