Запад игнорирует предложения РФ по борьбе с терроризмом, заявили в Генштабе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Запад игнорирует предложения Москвы об объединении усилий в борьбе с терроризмом, это создает благоприятные условия для террористической группировки "Исламское государство"*, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".
Подтверждением этого, по словам Герасимова, являются резонансные террористические акты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени — во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, — ответственность за которые лежит на ИГ*.
"Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события", — подчеркнул начальник Генштаба.
*Террористическая организация, запрещенная в России