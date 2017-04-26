Запад игнорирует предложения РФ по борьбе с терроризмом, заявили в Генштабе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Запад игнорирует предложения Москвы об объединении усилий в борьбе с терроризмом, это создает благоприятные условия для террористической группировки "Исламское государство"*, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

"Игнорируются Западом и наши предложения об объединении усилий в борьбе с международным терроризмом. С 2015 года Россия ведет борьбу с радикальными исламскими группировками в Сирии, сдерживая терроризм на дальних подступах и предотвращая его продвижение как на территорию России, так и в Европу. Отсутствие тесного взаимодействия и сотрудничества между нашими странами по вопросу борьбы с терроризмом создает благоприятные условия для ИГИЛ*", — сказал он.

Подтверждением этого, по словам Герасимова, являются резонансные террористические акты с многочисленными жертвами, прокатившиеся по Европе в течение последнего времени — во Франции, Германии, Бельгии, Великобритании, Швеции и России, — ответственность за которые лежит на ИГ*.

"Однако пока никаких шагов по сближению не происходит. Руководство Европейского союза и блока НАТО проводят одностороннюю политику, выставляя Россию в роли ответчика за все происходящие в мире негативные события", — подчеркнул начальник Генштаба.

*Террористическая организация, запрещенная в России