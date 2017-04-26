Патрушев: акты информационной агрессии угрожают международной безопасности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акты информационной агрессии со стороны отдельных стран представляют особую угрозу международной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
По его словам, эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН, в рамках которой были бы учтены национальные интересы всех стран.