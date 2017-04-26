Патрушев: акты информационной агрессии угрожают международной безопасности

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Акты информационной агрессии со стороны отдельных стран представляют особую угрозу международной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особую угрозу международной безопасности представляют акты информационной агрессии со стороны отдельных стран. Подтасовка фактов и фальсификация данных стали визитной карточкой тех, кто на основе сфабрикованной информации позволяет себе посягать на суверенитет и территориальную целостность независимых государств", — сказал Патрушев в среду на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, эти же силы стремятся любой ценой сохранить односторонние преимущества в управлении глобальной информационной инфраструктурой и противостоят усилиям по созданию системы международной информационной безопасности под эгидой ООН, в рамках которой были бы учтены национальные интересы всех стран.