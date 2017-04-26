Шойгу назвал уровень доверия между Россией и НАТО предельно низким

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Договоренности РФ и НАТО о предотвращении инцидентов в воздухе принципиально важны именно сейчас, когда уровень доверия предельно низок, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Считаем эти соглашения принципиально важными именно сейчас, когда уровень доверия находится на предельно низком уровне. Сожалеем, что инициатива Финляндии о полетах военной авиации над Балтикой с включенными транспондерами, поддержанное президентом РФ, была проигнорировано НАТО", — сказал Шойгу.