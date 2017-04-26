Российские военнослужащие примут участие в параде Победы 9 мая в Цхинвале

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

Вид на одну из городских улиц в Цхинвале. Архивное фото

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии примут участие в параде Победы 9 мая 2017 года в Цхинвале, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Военнослужащие российской военной базы ЮВО в Республике Южная Осетия тренируют парадные расчеты для участия в военном шествии, посвященном 72-й годовщине Победы Советских войск в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. На строевом плацу соединения проходят тренировки парадных расчетов, к которым привлечено более 200 военнослужащих и около 10 единиц боевой техники российской военной базы ЮВО", — пояснил Астафьев.

Он добавил, что в составе механизированной колонны российской военной базы 9 мая на главной площади Цхинвала пройдут танк Т-72, боевая машина пехоты БМП-2, реактивная система залпового огня БМ-21 "Град", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", автомобили "КамАЗ" и "Урал".

"Военный оркестр российской базы обеспечит музыкальное сопровождение военного парада, в том числе выноса Знамени Победы, приветствия командующего парадом, марша пеших и механизированных колонн. Они исполнят более 15 мелодий военных лет в маршевом варианте. Наряду с традиционными маршевыми произведениями будут исполнены мелодии известных песен времен Великой Отечественной войны, адаптированных к торжественному прохождению парадных расчетов", — уточнил Астафьев.