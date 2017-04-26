На Камчатке начали контрольную проверку подготовки подводников ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 26 апр – РИА Новости. Проверка комиссией Главного штаба Военно-морского флота физической подготовки личного состава противоавианосного соединения подводных лодок стартовала в подводных силах Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
По его словам, военнослужащие выполнят упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдадут зачеты в челночном беге, подтягивании на перекладине, отжимании, жиме штанги, беге на дистанцию один километр и плавании на 50 метров.
Контрольная проверка в подводных силах Тихоокеанского флота продлится в течение пяти дней, добавил Матвеев.