Путин: завод в Петербурге обеспечил Россию комплектующими авиадвигателей

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

Президент России Владимир Путин во время посещения НПО Сатурн в Рыбинске. 25 апреля 2017

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Построенное в Петербурге предприятие позволяет практически закрыть потребность России в комплектующих авиационных двигателях, сказал президент России Владимир Путин.

"К сожалению, кооперация прекратилась с нашими партнерами так же, как и по двигателям авиационным, но и здесь мы уже построили предприятия в Петербурге. Они приступили к работе и фактически закрывают всю нашу потребность", — сказал Путин во вторник на заседании Военно-промышленной комиссии.

Ранее подобные двигатели поставлялись из Украины, однако затем АО "Климов" (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации) стало производить российские двигатели ВК-2500 для боевых вертолетов.

Первая очередь нового современного конструкторско-производственного комплекса "Климов" (ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей) была запущена в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. На новой производственной площадке продолжен проект "Петербургские моторы", который позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей.