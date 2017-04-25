Путин: завод в Петербурге обеспечил Россию комплектующими авиадвигателей

РЫБИНСК (Ярославская область), 25 апр — РИА Новости. Построенное в Петербурге предприятие позволяет практически закрыть потребность России в комплектующих авиационных двигателях, сказал президент России Владимир Путин.
Ранее подобные двигатели поставлялись из Украины, однако затем АО "Климов" (в составе Объединенной двигателестроительной корпорации) стало производить российские двигатели ВК-2500 для боевых вертолетов.
Первая очередь нового современного конструкторско-производственного комплекса "Климов" (ведущего российского разработчика газотурбинных двигателей) была запущена в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге. На новой производственной площадке продолжен проект "Петербургские моторы", который позволит обеспечить независимость российской отрасли вертолетостроения от зарубежных производителей двигателей.