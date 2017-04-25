РФ готова вернуться к военно-промышленной кооперации с западными партнерами

Россия готова вернуться к военно-промышленной кооперации с зарубежными партнерами, важно, чтобы для этого были созданы соответствующие условия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы готовы будем при возможности, которая от нас не зависит, вернуться к кооперации с нашими партнерами, и в этих сферах важно только, чтобы были созданы для этого соответствующие условия", — сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.