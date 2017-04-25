Путин заявил о росте интереса к российскому вооружению в мире

РЫБИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что интерес к российскому вооружению в мире растет, что видно не только по политическим заявлениям, но и по объемам контрактов.

"Интерес к российскому вооружению в мире растет. Мы это видим. Видим не только по публичным политическим заявлениям, но и по объемам контрактов, исполненных и имеющихся у нас к исполнению. В том числе это происходит благодаря эффективному применению нашего оружия в реальных боевых условиях, в том числе в антитеррористической операции в Сирии", — сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

Президент подчеркнул, что "нельзя упускать эту возможность для того, чтобы укрепить наши позиции на мировом рынке вооружения".