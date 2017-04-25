Росгвардия может принять на вооружение детектор опасных веществ в 2017 году

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Росгвардия может принять на вооружение в конце 2017 года прибор, реагирующий одновременно на радиацию, химическое заражение и другие отправляющие вещества, сообщил на брифинге начальник отдела радиационной, химической и биологической защиты Росгвардии полковник Сергей Богданов.

"Сейчас мы с предприятием ведем работы, чтобы создать один прибор, который будет реагировать и на радиоактивные вещества, и на отравляющие, и на химическо-опасные вещества, и подавать сигнал как о химическом заражении, так и о радиоактивном заражении… Прибор может поступить на вооружение в конце этого года или в начале следующего", — сказал Богданов.

По его словам, проект находится на завершающей стадии. Прибор пока разрабатывается под именем "Эдельвейс" по предложению компании-разработчика, однако впоследствии наверняка поменяет название, отметил он.