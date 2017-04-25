"Адмирал Григорович" выполнил артстрельбу в Средиземном море

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новейший фрегат российского Черноморского флота "Адмирал Григорович" провел учения в Средиземном море, говорится в сообщении отдела информобеспечения флота.
На учении по организации ПВО военные провели артстрельбу по воздушной цели и осуществили постановку помех.
Также экипаж "Адмирала Григоровича" успешно обнаружил плавающую морскую "мину", уклонился от нее, после чего уничтожил огнем автоматической корабельной артустановки АК-630, которая входит в состав средств самообороны фрегата.
На прошлой неделе тренировки провели летчики палубного вертолета "Адмирала Григоровича". Сейчас корабль продолжает выполнение задач в Средиземном море.