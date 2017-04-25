Монголия попросила Россию вооружить ее войска ПВО

МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Монголия попросила Минобороны РФ помочь с вооружением вновь созданных войск противовоздушной обороны, заявил во вторник глава военного ведомства Монголии Бадмаанямбуугийн Бат-Эрдэнэ по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Шойгу.
Он напомнил, что Россия оказывает "очень большую помощь и поддержку" подготовкой военных кадров: "В более чем 20 высших учебных военных заведениях России обучается около 350 военнослужащих Вооруженных сил Монголии".
"Мы весьма признательным правительству РФ за то, что подготовка военных кадров осуществляется на льготной или безвозмездной основе", — отметил он.