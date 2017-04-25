Россия и Сербия подтвердили развитие сотрудничества в военной области

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия и Сербия подтверждают заинтересованность двух стран в развитии сотрудничества в военной и военно-технической области, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Сербии Зораном Джорджевичем.

"Наши регулярные встречи подтверждают еще раз нашу заинтересованность в продвижении того сотрудничества, которое налажено и налаживается между нами как в военной, так и в военно-технической сфере", — сказал Шойгу в преддверии VI Московской конференции по международной безопасности.

Как подчеркнул Шойгу, в лице Белграда Москва видит надежного, проверенного временем партнера, который также отстаивает основные принципы международной безопасности.

"К сожалению, мир не становится спокойнее, стабильнее, и события последних десятилетий, связанные и с цветными революциями, и разного рода вторжениями, и насильственными свержениями руководства стран ни к чему хорошему не приводят", — добавил Шойгу.

При этом, по его словам, провозглашаемая первоначальная цель по достижению демократии и процветанию не наблюдается ни в одной из стран, где устраивались цветные революции.

"Наша Московская конференция направлена как раз на то, чтобы обсудить, обменяться мнениями по всем этим вопросам и, может быть, найти какие-то решения", — отметил российский министр.

Победа на президентских выборах в Сербии Александра Вучича укрепляет уверенность России в том, что дружеские и партнерские отношения будут укрепляться, добавил Шойгу.

"Просил бы передать ему от меня поздравления и самые искренние пожелания успехов. Наши регулярные встречи подтверждают взаимную заинтересованность оборонных ведомств России и Сербии в развитии конструктивных отношений", — заключил министр.