Число запросов Генпрокуратуры по розыску в Интерпол за год выросло на 58%

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число поручений Генпрокуратуры РФ по международному розыску по каналам Интерпола увеличилось в 2016 году почти на 60%, это связано с ситуацией в Сирии, отмечается в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2016 году.

"В 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилось на 57,8 % число поручений Генеральной прокуратуры Российской Федерации об объявлении лиц в международный розыск с целью ареста и выдачи по каналам Интерпола. Их рост вызван увеличением числа лиц, объявленных в международный розыск за совершение преступлений террористической направленности, которые выехали для участия в боевых действиях на территории Сирии", — говорится в тексте доклада, который есть в распоряжении РИА Новости.