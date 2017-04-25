Долг по гособоронзаказу за год сократился более чем на 100 млрд рублей

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Проведённые генпрокуратурой проверки позволили сократить в 2016 году просроченную дебиторскую задолженность по контрактам в сфере гособоронзаказа более чем на 100 миллиардов рублей, говорится в докладе генпрокурора РФ Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в 2016 году.

"В 2016 году, действуя совместно с Военно-промышленной комиссией РФ, Минобороны, правоохранительными органами и Росфинмониторингом, прокурорам удалось добиться укрепления финансовой дисциплины, улучшить ситуацию с исполнением государственного оборонного заказа, сократить задолженность за невыполненные договорные обязательства на десятки миллиардов рублей. Так, проведенные в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации проверки позволили более чем на 100 миллиардов рублей сократить размер просроченной дебиторской задолженности по государственным контрактам на поставку вооружения, военной и специальной техники", — отмечается в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

В ходе проверок вскрывались нарушения в сферах строительства, технического перевооружения, проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, распоряжения имуществом, организации закупок товаров и услуг, ценообразования, при осуществлении полномочий акционера в отношении зависимых обществ, неправомерного размещения средств, выделенных на гособоронзаказ, в банках. По-прежнему выявлялись случаи использования при ремонте военной техники контрафактных изделий, подчёркивается в документе.