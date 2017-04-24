Комплексы С-300 и С-400 проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Комплексы С-300 и С-400 "Триумф" проведут боевые стрельбы на полигоне Ашулук в Астраханской области в ходе всеармейского этапа конкурса "Ключи от неба". Как рассказали в Минобороны РФ, во время стрельб и перемещения ракетных систем на позиции их прикроют расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Боевые расчеты С-300 и С-400 27 апреля проведут боевые стрельбы из походного положения и специально оборудованного позиционного района по ракетам-мишеням типа "Кабан", "Пищаль", "Армавир" и другим, имитирующим баллистические, крылатые и аэродинамические цели условного противника", — сообщили в российском военном ведомстве.

Всеармейский этап конкурса "Ключи от неба" начался на Ашулуке 20 апреля. В нем принимают участие расчеты систем С-300, С-400 и комплексов "Панцирь-С" всех флотов, объединенного стратегического командования "Север", армий ВВС и ПВО всех военных округов.

Конкурс проходит в несколько этапов: соревнование водителей, заряжание пусковой установки, отражение удара воздушного противника с имитацией пусков, совершение маневра зенитным ракетным дивизионом, отражение удара условного воздушного противника с боевыми пусками.

"В этом году команды на комплексах "Панцирь-С" впервые будут соревноваться в уничтожении воздушных целей в движении. Всего в конкурсе "Ключи от неба" принимают участие 20 команд. Победители всеармейского этапа примут участие в международном соревновании от России", — сообщили в Минобороны.