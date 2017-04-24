Путин обсудит импортозамещение в оборонной сфере

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Рыбинске во вторник на заседании ВПК обсудит импортозамещение в оборонной сфере, даст старт испытаниям нового двигателя для ОПК, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать пятого апреля президент России В.В.Путин совершит рабочую поездку в Ярославскую область. В Рыбинске глава государства проведет заседание Военно-промышленной комиссии, на котором планируется, в частности, обсудить вопрос импортозамещения в оборонной сфере, и посетит ПАО НПО "Сатурн", где даст старт испытаниям нового двигателя для оборонной промышленности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент встретится с представителями деловых кругов Ярославской области, в числе которых руководители фармацевтических, туристических организаций, производители сельскохозяйственной, строительной продукции, а также представители профильных министерств и ведомств. Кроме того, Владимир Путин проведет встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.