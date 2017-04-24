Россия готова обсуждать с США продление договора об СНВ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия готова обсуждать с США продление договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

"Будет ли продлеваться договор? Пока непонятно. Но во всяком случае мы готовы эту тему обсудить, не предрешая исхода", — сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

По словам Ульянова, "в самом договоре есть положение, предусматривающее его продление на очередные пять лет".

"Все зависит не только от Российской Федерации, но и от Соединённых Штатов, а они пока ещё свою позицию не выработали, поэтому и обсуждать нечего", — сказал он.

Договор СНВ, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — десять лет.

Позднее президент США Барак Обама выступил с инициативой о дальнейшем сокращении арсеналов двух стран еще на треть, но Москва его отвергла, сославшись на расширение ПРО США и другие нерешенные вопросы двусторонних отношений.

Президент США Дональд Трамп в опубликованном в середине января интервью британской газете Times заявил, что намерен поставить вопрос о существенном сокращении арсеналов в ходе переговоров с Россией по ядерному разоружению. Он также сказал о возможности достичь с Москвой соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций.

МИД РФ ранее заявлял, что Москва считает СНВ-3 "взаимополезным инструментом, сбалансированным, не содержащим никаких односторонних уступок кому бы то ни было и реально укрепляющим безопасность сторон".