Российские военные расходы не увеличились в 2016 году, считает эксперт

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия не увеличивала свой военный бюджет в 2016 году, его кажущиеся изменения объясняются колебаниями курсов валют, на основе которых Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) оценивают затраты государств на военные нужды, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

В понедельник СИПРИ опубликовал ежегодные данные по тенденциям затрат в военной сфере и списка 15 стран с самыми высокими военными расходами в мире. Согласно исследованию, впервые за последние пять лет военные затраты выросли в США (1,7%), продолжается их рост в странах Западной, Центральной и Восточной Европы, заметное сокращение трат в военной сфере произошло во многих странах-экспортерах нефти. Россия (ее затраты составили в 2016 году 4,1% от общих трат в мире) поднялась на третье место, сместив при этом на четвертое Саудовскую Аравию (3,8%).

"Почему выросла доля России, по данным СИПРИ? Потому что курс доллара у нас снижается в России. И ровно по таким же признакам они оценивают расходы других государств", — сказал РИА Новости Мураховский.

По его словам, доклад СИПРИ может дать объективную оценку изменениям военных трат за последний год только для тех стран, "которые являются держателями этих мировых валют".

"Например, по США, когда они увеличили по решению Трампа на 54 миллиарда долларов военный бюджет, это можно считать объективным показателем, а по России считать объективным показателем нельзя, потому что мы свой военный бюджет не увеличивали. Так как изменился курс рубля к доллару, то, по формальным признакам, да, увеличился. Такие данные не говорят абсолютно ни о чем", — пояснил эксперт.

Мураховский указал на то, что многие нефтедобывающие страны, опустившиеся в "рейтинге" также не снижали своих расходов.

"Ровно точно так же по нефтедобывающим странам, там тоже колебания курсов валют. Если посмотреть объективные данные, а они характеризуются прежде всего численностью вооруженных сил, объемом закупок вооружения, военной техники, то никакого значительного снижения не заметно", — заключил Мураховский.